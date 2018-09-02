Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту пропал в Иркутской области

В Иркутской области пропал вертолет Ми-8, совершавший геологическую разведку в Братском районе. О случившемся рассказали в сибирском авиационном спасательном центре Росавиации.

На борту Ми-8 находились три человека. Вертолет вылетел из Усть-Кута и должен был вернуться обратно, однако на связь не вышел, сообщает «Интерфакс».

В поисках участвуют сотрудники МЧС. Вертолет находился в собственности авиакомпании «Ангара».

Ми-8 начали выпускать с 1960-х годов. Его используют как в военных, так и в гражданских целях.

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Места: Россия
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