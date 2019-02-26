Версия самоубийства Игоря Малашенко подтвердилась

Причиной смерти сооснователя НТВ, политолога Игоря Малашенко стало самоубийство. Испанская полиция не нашла следов криминала в его гибели.

Об этом говорят результаты вскрытия. Итоговый доклад подготовят примерно через месяц, уточняет РИА Новости. Дело рассматривает суд в Андалусии.

Тело Малашенко нашли 25 февраля. Версии самоубийства придерживалась телеведущая Ксения Собчак. Супруга Малашенко - журналистка Божена Рынска - в середине февраля писала, что он попал в больницу из-за затянувшегося бракоразводного процесса.

Малашенко был одним из создателей телеканала НТВ. В 1996 году он руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина, а через 22 года возглавил штаб баллотировавшейся в президенты Ксении Собчак.