Версия самоубийства Игоря Малашенко подтвердилась
Причиной смерти сооснователя НТВ, политолога Игоря Малашенко стало самоубийство. Испанская полиция не нашла следов криминала в его гибели.
Об этом говорят результаты вскрытия. Итоговый доклад подготовят примерно через месяц, уточняет РИА Новости. Дело рассматривает суд в Андалусии.
Тело Малашенко нашли 25 февраля. Версии самоубийства придерживалась телеведущая Ксения Собчак. Супруга Малашенко - журналистка Божена Рынска - в середине февраля писала, что он попал в больницу из-за затянувшегося бракоразводного процесса.
Малашенко был одним из создателей телеканала НТВ. В 1996 году он руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина, а через 22 года возглавил штаб баллотировавшейся в президенты Ксении Собчак.
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