Вор вернул украденные вещи жительнице Одинцова

В Одинцово произошла кража со счастливым финалом – вор вернул пострадавшей женщине ее вещи.

Неизвестный мужчина украл пакет с вещами у продавца из перехода, однако момент кражи оказался записан на камеры видеонаблюдения.

«Несколько дней в переходе висели объявления с фотографиями злоумышленника. Хорошо, что люди помогли пробудить совесть в грабителе, и он вернул вещи», – рассказала местная жительница Ирина Макарова.

По ее словам, вор принес женщине пакет с украденными вещами и извинился за свой поступок, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».