Вор вернул украденные вещи жительнице Одинцова
В Одинцово произошла кража со счастливым финалом – вор вернул пострадавшей женщине ее вещи.
Неизвестный мужчина украл пакет с вещами у продавца из перехода, однако момент кражи оказался записан на камеры видеонаблюдения.
«Несколько дней в переходе висели объявления с фотографиями злоумышленника. Хорошо, что люди помогли пробудить совесть в грабителе, и он вернул вещи», – рассказала местная жительница Ирина Макарова.
По ее словам, вор принес женщине пакет с украденными вещами и извинился за свой поступок, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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