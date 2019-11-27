Верка Сердючка назвала себя придурком
Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, буквально сбежал с ток-шоу. Он расплакался во время программы.
Данилко покинул музыкальное шоу талантов, «Х-фактор» заявив о своей некомпетентности. «Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. И я понимаю, что это проблема во мне», — сказал певец.
Также певец выразил надежду, что другой наставник будет более продуктивным и сможет лучше помочь начинающим артистам, пишут «Известия».
Ранее Данилко заявлял о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны, подчеркнув, что попрощался с образом верки Сердючки раз и навсегда.
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