Верховный суд РФ уличили в подлоге смягчения закона социальных сетей

Адвокат, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков обвинил Верховный суд в имитации либерализации закона об экстремизме в социальных сетях.

Верховный суд готовит поправки к постановлению о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности. Документ коснётся лайкой и репостов в социальных сетях.

Павел Чиков считает, что Верховный суд предлагает имитировать либерализацию, потому что проект постановления ни на что это не повлияет, никаких положительных изменений не принесёт.

По его словам, следователи и судьи не будут входить в оценку контекста и наличия умысла подозреваемого, а следовательно, ситуация никак не изменится.

Павел Чиков добавил, что уже три инициативы с 2011 года были призваны смягчить репрессивность антиэкстремистского законодательства и ограничить произвольное толкование его следователями и судами. Однако, этого ни разу не произошло, передает «НСН».