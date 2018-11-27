ВС РФ разрешил шпионскую технику в личных целях

ВС РФ разрешил шпионскую технику в личных целях

В России предложили ограничить привлечение к уголовной ответственности за использование спецтехники для прослушки и видеосъемки. С такой инициативой выступил Верховный суд.

В частности, судья Верховного суда РФ Петр Кондратов указывает, что россияне нередко покупают трекеры против угона автомобилей или для контроля за детьми. Однако покупка таких средств в интернете может оказаться небезопасной. Суд разъяснил ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), призвав исключить случаи необоснованного привлечения к ответственности.

Так, Верховный суд считает незаконным возлагать вину на лицо, которое использует специальные технические средства в целях личной безопасности, безопасности семьи, сохранности имущества и не предполагало применять его для посягательства на чужую жизнь.

Однако шпионскими техсредствами могут признать смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и другие приборы, если их использовали для получения секретной информации, уточняет ТАСС.

Согласно статистике судов, в 2011 году по ст. 138.1 УК РФ наказание понесли 49 человек, в 2016 – 236, в 2017 – 257 граждан.

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