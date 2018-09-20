Верховный муфтий Сирии заявил о смирении перед любым режимом

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун приехал в Сургут, где выступил с просветительской лекцией.

В своем приветственном слове глава сирийских суннитов поблагодарил президента РФ Владимира Путина, и отметил, что президент России действует по шариату, то есть, по закону.

Муфтий подчеркнул, что нужно всегда поддерживать существующую власть, тогда никаких революций не будет, забывая, видимо, о мировой истории с ее диктатурами и массовыми казнями и смертями ни в чем не повинных людей.

Также муфтий отметил, что необходимо критически относиться к новостям о войне в Сирии, и вдумчиво относиться к ситуации в целом, передает «URA».