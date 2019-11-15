Венеция получит €20 млн на ликвидацию наводнения

Итальянское правительство выделит €20 млн на ликвидацию последствий наводнения в Венеции.

Также совет министров страны объявил режим чрезвычайного положения. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, предусмотрены компенсации в размере €5 тыс. для частных лиц и €20 тыс. для магазинов.

Тем временем, в городе ожидается новый пик подъема воды. Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни обильные осадки, а значит, и повышение уровня воды. Жители Венеции готовятся к очередному подтоплению, сообщают «Известия».

Ранее с вертолета сделано видео города. На кадрах видны затопленные улицы и дома - каналы превратились в настоящие реки. Несмотря на стихийное бедствие, жизнь в городе продолжается. Так, туристы стараются увидеть как можно больше достопримечательностей, а владельцы магазинов защищают их от воды с помощью заграждений, чтобы бизнесу был нанесен минимальный урон.

Из-за проливных дождей 80% Венеции оказались затопленными. Так высоко уровень воды поднимался в Венеции только в 1966 году.

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