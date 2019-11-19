Венецианское наводнение заставило раскошелиться россиян на €1 млн

Россияне пожертвовали на восстановление Венеции после мощного наводнения €1 млн.

Даная сумма была собрана всего за сутки, сообщил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. К сбору средств были привлечены российские топ-менеджеры.

19 ноября в посольстве Италии будет проведен благотворительный концерт Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, итальянское правительство выделит €20 млн на ликвидацию последствий наводнения в Венеции.

Также совет министров страны объявил режим чрезвычайного положения. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, предусмотрены компенсации в размере €5 тыс. для частных лиц и €20 тыс. для магазинов.

Тем временем, в городе ожидается новый пик подъема воды. Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни обильные осадки, а значит, и повышение уровня воды. Жители Венеции готовятся к очередному подтоплению.

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