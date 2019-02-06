Венесуэла опровергла слухи о «российской охране» Мадуро
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса опроверг информацию об охране президента частными военными компаниями из России.
«Это не правда, у главы нашего государства есть свои охранники», - сказал он ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что сотрудники частной российской военной компании отправились в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро. Речь шла о ЧВК «Вагнер». Ей приписывают связь с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков новость о «российской охране» Мадуро опроверг. Посол России в Каракасе Владимир Заемский назвал информацию «очередной уткой».
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