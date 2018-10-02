Венесуэла объявила о запуске первой в мире национальной криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске первой в мире национальной криптовалюты Petro. Она будет использоваться как средство платежа в международной торговле.

Petro - первая цифровая валюта, которая поддерживается нефтяными запасами страны. Стоимость одного Petro установлена на уровне 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).

Глава Боливарианской Республики заявил, что граждане имеют возможность зарегистрироваться на специальном портале, чтобы завести электронный кошелек и получить доступ к криптовалюте. С 5 ноября Petro можно приобрести на портале и в шести обменниках страны, передает портал «Новости криптомира».

Граждане Венесуэлы смогут использовать криптовалюту для покупки вещей в интернете, оплаты поездок за рубеж, а также делать накопления в Petro.