Венесуэла объявила о запуске первой в мире национальной криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске первой в мире национальной криптовалюты Petro. Она будет использоваться как средство платежа в международной торговле.

Petro - первая цифровая валюта, которая поддерживается нефтяными запасами страны. Стоимость одного Petro установлена на уровне 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).

Глава Боливарианской Республики заявил, что граждане имеют возможность зарегистрироваться на специальном портале, чтобы завести электронный кошелек и получить доступ к криптовалюте. С 5 ноября Petro можно приобрести на портале и в шести обменниках страны, передает портал «Новости криптомира».

Граждане Венесуэлы смогут использовать криптовалюту для покупки вещей в интернете, оплаты поездок за рубеж, а также делать накопления в Petro.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость Банк «Открытие» выкупит бренд у бывшего владельца за 5 млрд рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО