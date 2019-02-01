«Великолепная шестерка»: в дело Арашуковых попало новое лицо

В деле о хищениях природного газа появился новый фигурант. Следователи допрашивают исполнительного директора «Ессентукигоргаза» Алана Кятова.

Следственный комитет настаивает на аресте задержанного. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

В рамках уголовного дела о хищениях в «Газпроме» арестованы советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, руководитель филиала в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов. Они подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе, пишет ТАСС.

По данным следствия, соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям Северного Кавказа большего количества газа, чем требовалось потребителям. Затем подозреваемые похищали газ и реализовывали компаниям и физлицам за наличный расчет. По делу Арашуковых проведены более 40 обысков в 11 городах России.