В Великобритании появится подразделение по борьбе с Россией

В Британии планируется создать специальное киберподразделение для ответа на «растущую угрозу» со стороны России.

Отмечается, что одним из основных предназначений нового киберподразделения будет проведение наступательных операций.

Отмечается, что в новом подразделении будут работать до двух тысяч человек, а сам проект обойдется Великобритании в сотни миллионов фунтов, сообщает «НСН».