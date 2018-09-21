В Великобритании появится подразделение по борьбе с Россией
В Британии планируется создать специальное киберподразделение для ответа на «растущую угрозу» со стороны России.
Отмечается, что одним из основных предназначений нового киберподразделения будет проведение наступательных операций.
Отмечается, что в новом подразделении будут работать до двух тысяч человек, а сам проект обойдется Великобритании в сотни миллионов фунтов, сообщает «НСН».
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