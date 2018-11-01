Медиахолдинги и поисковики в РФ договорились о борьбе с пиратством

«Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск» и крупные российские медиахолдинги заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом. Он предусматривает удаление ссылок на нелегальный контент во внесудебном порядке.

Меморандум заключен на площадке Роскомнадзора. В совещании, кроме крупных интернет-площадок, приняли участие глава ведомства Александр Жаров, замглавы Вадим Субботин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и другие.

Стороны долго не могли согласовать текст меморандума. Так, представители Mail.ru Group согласились подписать документ лишь накануне. «Яндекс» ранее заявлял, что действующее законодательство не обязывает удалять ссылки на пиратский контент.

Вопрос о необходимости разработать меморандум между поисковиками и правообладателями поднимался в мае на полях ПМЭФ-2018, который был посвящен защите авторских прав, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

В сентябре «Яндекс» вернулся к идее меморандума после решения Мосгорсуда по иску «Газпром-медиа» к поисковику о блокировке пиратских копий сериалов в «Яндекс.Видео».