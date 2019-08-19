Три ведомства в России решили запретить телефоны в школах

Минпросвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор рекомендовали регионам принять меры по ограничению использования смартфонов в школах. Мобильные телефоны предложено разрешить детям с проблемами здоровья.

В предложении говорится о необходимости по возможности выделить места для хранения устройств и согласовать способы общения детей с родителями. Для всех участников учебного процесса рекомендовано переводить устройства в беззвучный режим работы при входе в школу.

В течение года после введения ограничений Роспотребнадзор проведет мониторинг состояния здоровья школьников, пишет RT.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила создать рабочую группу, которая разработает решения по ограничению смартфонов в школах.