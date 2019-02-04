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Вдова погибшего в Сирии летчика добилась надбавки к пенсии

Вдова погибшего в Сирии летчика добилась надбавки к пенсии

Вдова погибшего в Сирии офицера Андрея Пыленока добилась через суд увеличения надбавки к пенсии по потере кормильца. Выплаты должны были увеличить как членам семьи ветерана боевых действий, однако военкомат отказался причислить их к таковым.

Вдова Вера Пыленок и двое несовершеннолетних детей получали пенсию с 1 апреля 2018 года. Выплаты должны были проиндексировать на 32%, но областной комиссариат этого не сделал.

Женщина обратилась в суд, в итоге требования Пыленок удовлетворили. Суд посчитал их законными и потребовал взыскать с комиссариата свыше 39 тыс. рублей в виде компенсации, передает ТАСС.

Самолет, на борту которого находился летчик Андрей Пыленок, упал 6 марта 2018 года в Сирии при заходе на базу Хмеймим. На борту находились 39 человек, все они погибли.

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