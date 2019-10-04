Вдова Карела Готта назвала дату похорон артиста

Прощание с умершим популярным певцом Карелом Готтом состоится 11 октября. На следующий день в соборе святого Вита пройдет поминальное богослужение с участием близких артиста.

После этого состоятся похороны, сообщила вдова певца Ивана Готтова в своем Facebook.

Напомним,чешский певец Карел Готт скончался 2 октября в возрасте 80 лет. Он десятки раз бывал в России и исполнил немало песен и романсов на русском языке.

Артист сильно болел и последние годы боролся с лейкозом.

Первый альбом Готта вышел в 1965 году. Всего их было более 200. Готт записал свыше 2 тыс. песен, снялся в 30 художественных фильмах. В конце 2013 года он приехал в Россию и выступил для «Новогодней ночи» на Первом канале. Музыканта называли «чешским соловьем» и «королем чешской поп-музыки».