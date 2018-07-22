Вблизи российской авиабазы в Сирии сбили вражеские дроны

За выходные российские военные дважды отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил представитель авиабазы.

Дроны уничтожили средствами ПВО. Один беспилотник был обнаружен с наступлением темноты. Второй дрон вычислили утром в воскресенье, передает «Коммерсантъ».

По словам представителя авиабазы, в обоих случаях пострадавших и ущерба нет.