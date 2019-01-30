ВАЗовская Lada впервые перешагнула рубеж в 1 млн рублей

АвтоВАЗ анонсировал старт продаж автомобиля Lada Vesta Sport по цене от 1 009 900 рублей. Это первый автомобиль Lada, стоимость которого превысила 1 млн рублей.

Автомобиль укомплектован системами климат-контроля, стабилизации, датчиками дождя и света, аудиосистемой, обогревом передних сидений. На машине установлен двигатель объемом 1,8 л, его мощность достигает 145 лошадиных сил.

Автомобиль имеет механическую коробку передач с усиленными приводами, отмечает РБК. Машина отличается от базовых моделей Vesta подвеской, модернизированной тормозной системой, спортивным оформлением кузова и интерьера.

Lada Vesta Sport с камерами заднего вида, навигатором и обогревом ветрового стекла будет стоить чуть дороже – от 1 045 900 рублей. Такая цена указана на сайте автоВАЗа.

Премьера Lada Vesta Sport прошла в 2018 году на московском автосалоне.