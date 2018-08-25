Вашингтон потерял связь со своими агентами в Москве
Тайные информаторы, работающие в Москве, перестали передавать Вашингтону секретные данные о действиях российских властей и перестали выходить на связь с американскими разведслужбами.
Осведомители США, близкие к руководству РФ, перестали передавать информацию ЦРУ и другим разведслужбам, оставив Вашингтон в неведении о намерениях России перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре.
По информации газеты The New York Times, ключевые информаторы «затаились». В Вашигтоне не считают, что их могли разоблачить или ликвидировать. В США рассчитывают, что агенты не выходят на связь из-за того, что это может быть опасно.
«Русские выслали много наших людей. В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением», - приводит ТАСС слова экс-агента ЦРУ Джона Сафера.
При этом США продолжают собирать касающуюся России информацию, которая передается по различным каналам связи.
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