«Вас я попрошу остаться»: авто с людьми больше не эвакуируют

«Вас я попрошу остаться»: авто с людьми больше не эвакуируют

В Госдуму внесен законопроект о запрете эвакуации автомобилей с людьми или животными в салоне. Авторами документа выступили депутаты от ЛДПР.

Законопроект прелагает ввести запрет на эвакуацию и размещение транспортного средства, если в салоне находятся люди или животные. Соответствующие поправки депутаты предлагают внести в статью 27.13 Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас, поясняют депутаты, в законе нет однозначного запрета на эвакуацию автомобилей с находящимися внутри людьми или животными. Задержание автомобиля происходит путем полной погрузки, которая не регулируется правилами дорожного движения, говорится в пояснительной записке.

Депутаты Владимир Сысоев и Борис Пайкин отмечают, что законом не контролируется, кто обязан следить за отсутствием пассажиров в салоне и кто будет виновен в случае, если находящийся в машине человек пострадает.

Вместе с тем животные в России признаны имуществом, уточняет РИА Новости. «Даже рассматривая живое существо как вещь, необходимо помнить о конституционной защите права собственности на эту вещь и недопустимости причинения вреда чужому имуществу», - отмечают парламентарии.

В Москве льготный тариф за эвакуацию автомобиля мощностью до 80 л.с. составляет 3000 рублей.

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