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Вандал изгадил памятник «зеленым человечкам» в Крыму

Вандал изгадил памятник «зеленым человечкам» в Крыму

В Симферополе местный житель облил краской памятник «Вежливым людям». Вандала арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне. Пьяный мужчина облил краской монумент, приуроченный к выходу Крыма из состава Украины. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, он дал признательные показания, уточняет Lenta.ru.

Памятнику уже вернули прежний облик, коммунальщики очистили его от краски.

Бронзовый монумент был открыт в июне 2016 года. Он представляет собой композицию из воина, девочки с цветами и трущегося возле ног кота. Автор памятника – народный художник России Салават Щербаков.

Термин «вежливые люди», или «зеленые человечки», появился в конце февраля-начале марта 2014 года. Он обозначает спецназовцев, блокировавших стратегические объекты на полуострове во время присоединения Крыма к России. Термин был придуман блогером Борисом Рожиным.

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Теги:
Места: Крым
События: происшествия
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