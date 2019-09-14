Валентину Матвиенко выдвинут сенатором от Петербурга

Новоиспеченный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении выдвинуть спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко сенатором от правительства города после вступления в должность.

Напомним, Валентина Матвиенко занимает эту должность с 2011 года.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», — приводит слова губернатора «Коммерсант».

Александр Беглов пояснил это решение тем, что в Петербурге планируют реализовывать много инфраструктурный проектов, для выполнения которых понадобится помощь федерального центра.

Инаугурация избранного губернатора состоится 18 сентября.

Действующий мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов одержал победу на выборах губернатора Петербурга набрав 64,45% голосов.

Также за губернаторское кресло боролись кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова и представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов. Они получили 16,84% и 16,01% соответственно.