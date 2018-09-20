Валентина Матвиенко заявила о гендерном прорыве в XX веке

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках Второго Евразийского женского форума в Петербурге заявила, что в ХХ веке в положении женщин произошли кардинальные изменения - гендерное равноправие стало реальностью на большей части планеты.

Она пояснила, что развитие науки, цифровых технологий, экономический рост, социальный прогресс, международные отношения — во всём этом активно задействованы женщины. Среди них — главы государств, правительств, вице-премьеры, министры.

Валентина Матвиенко отметила, что Россия не остаётся в стороне от этого процесса. Больше того, наша страна одной из первых в мире не только провозгласила равноправие женщин, но и стала добиваться его на деле.

Она добавила, что по инициативе и при непосредственном участии Совета Федерации подготовлена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, сообщает «Парламентская газета».