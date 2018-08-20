Валентина Матвиенко призвала уравнять зарплаты женщин и мужчин
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала несправедливым разрыв в заработных платах мужчин и женщин.
По ее словам, средняя оплата труда россиянок составляет 74% от средней зарплаты мужчин. Однако в этой сфере можно наблюдать прогресс, так как в 2005 году этот показатель составлял 60%.
Причем зачастую разный размер компенсаций для двух полов наблюдается за одну и ту же работу, передает «НСН».
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