Валентина Матвиенко призвала уравнять зарплаты женщин и мужчин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала несправедливым разрыв в заработных платах мужчин и женщин.

По ее словам, средняя оплата труда россиянок составляет 74% от средней зарплаты мужчин. Однако в этой сфере можно наблюдать прогресс, так как в 2005 году этот показатель составлял 60%.

Причем зачастую разный размер компенсаций для двух полов наблюдается за одну и ту же работу, передает «НСН».

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