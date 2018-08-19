Валентина Матвиенко призвала сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на разрыв в зарплатах мужчин и женщин. При этом она заметила, что прогресс в этом вопросе есть.
«В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», - заявила Матвиенко.
Она считает разрыв «большим и несправедливым». Матвиенко потребовала принять меры по сокращению этих «ножниц» и развивать цифровые навыки у женщин, чтобы они не оказались в более трудном положении из-за цифровизации, сообщает «Интерфакс».
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