Валентина Матвиенко доставила Ким Чен Ыну письмо от президента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит встречу с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Во время посещения детского сада в столице Северной Кореи чиновник сказал детям, что Матвиенко не смогла прийти к ним, так как «она сейчас в соответствии с графиком председателя Государственного совета находится на встрече с ним».

Ранее Матвиенко рассказала, что везет главе КНДР письмо от президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Содержание письма она раскрывать не стала.

Делегация верхней палаты парламента прибыла в Северную Корею 7 сентября для участия в мероприятиях по случаю 70-летия создания республики. Делегация пробудет в Пхеньяне до 10 сентября.