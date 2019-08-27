Валентин Гафт чувствует себя лучше после инсульта

Состояние народного артиста, актёра театра «Современник» Валентина Гаафта стабилизировалось. Он находится в реабилитационном центре.

Как рассказала жена артиста Ольга Остроумова, восстановление происходит все ещё медленно после инсульта, пишут РИА Новости.

83-летний артист попал в середине августа в больницу из-за инсульта.

Валентин Гафт обрёл популярность после своих ролей в фильмах: «Гараж», «Небеса обетованные», а также «О бедном гусаре замолвите словечко». До недавнего времени он продолжал актерскую деятельность в «Современнике».