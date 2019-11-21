В Tele2 принялись исполнять «закон Яровой»

Tele2 и «Ростелеком» заключили договор на оказание услуг по исполнению требований «закона Яровой». Его стоимость составила 4,3 миллиарда рублей.

Согласно предоставленным данным оператора, заказчиками по договору выступают ООО «Т2 Мобайл» и его аффилированные лица (АО АКОС, АО АПЕКС, АО «Теле2 — Санкт-Петербург»).

В пресс-службе «Ростелекома» «Коммерсанту» рассказали, что они внедряют единое техническое решение на своих сетях и сетях Tele2 в соответствии с «законом Яровой». Совокупные расходы на его исполнение «Ростелеком» раскрывать не стал.

Обязательства по договору должны быть исполнены до 31 декабря 2021 года.

Напомним, согласно нашумевшему «закону Яровой», с 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить переговоры и сообщения абонентов шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней.

Читайте нас в мобильном приложении