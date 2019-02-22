МВД узнало о «молдавском способе» вывода денег из России

МВД узнало о «молдавском способе» вывода денег из России

Следственный департамент МВД раскрыл схему незаконного вывода из России более 37 млрд рублей. Организатором преступного сообщества оказался молдавский олигарх, председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк.

Установлено, что граждане России и Молдовы создали преступную группу для совершения незаконных валютных операций. Организаторами выступили молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. По этому же делу задержан житель Подмосковья Александр Корин.

Следствие узнало, что средства выводились через две кредитные организации - ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». Деньги с их счетов по подложным документам переводились на счета ВC Moldindconbank и иностранных организаций. Затем по решениям молдавских судов, которые также считают «подложными», деньги списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц, пишет РБК.

В 2017 году Басманный суд в Москве вынес решение о заочном аресте Плахотнюка – его обвиняли в покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова.

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