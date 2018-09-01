СМИ узнали об уверенности спецслужб РФ в контроле над Дональдом Трампом

Сотрудник Министерства юстиции США Брюс Ор сообщил, что в ходе разговора с экс-разведчиком Британии Кристофером Стилом узнал об уверенности российских спецслужб в контроле над президентом Штатов Дональдом Трампом.

Ор сообщил, что разговор со Стилом состоялся пару лет назад в Вашигнтоне. Стил рассказал ему, что российские спецслужбы считают, что Трамп у них «на крючке», передает «Интерфакс».

По словам Стила, в Москве побывал экс-советник предвыборного штаба Трампа Картер Пейдж, который встречался с высокопоставленными чиновниками в Москве, но решил скрыть данный факт от общественности. Пейджа не раз подозревали в связях с Россией, за ним была установлена слежка.

Об этом Ор рассказал во время закрытого допроса в Конгрессе. Семь часов он отвечал на вопросы членов Палаты представителей о своих связях со Стилом, который считается автором «российского досье» на Трампа.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: ФСБ
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