СМИ узнали о целях российских смертоносных «Посейдонов»

СМИ узнали об истинной цели разработки в России подводных аппаратов «Посейдон». Российские торпеды созданы, чтобы уничтожить Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на экспертов. По его данным, торпеды «Судного дня» могут уничтожить целый континент.

Штаты опасаются, что их прибрежные воды подвергнутся воздействию радиации от подводных торпед, от которых страна не имеет защиты. Именно поэтому США не придут на помощь Эстонии, которую нужно будет спасать от «хватки Москвы».

По данным экспертов, «Посейдоны» предназначены для контакта с водой, морскими животными. Они вызывают радиоактивное цунами, которое распространяет смертельную радиацию на сотни миль и делает территории непригодными для жизни на десятилетия, передает «Российская газета».

Неделей ранее закончился ключевой этап испытаний «Посейдона». Президент России Владимир Путин заявил о желании лично изучать, как проходит работа, и контролировать поставки новых комплексов на боевое дежурство.

«Посейдон» может развивать под водой скорость до 200 километров в час. Из-за маневренности аппарата перехватить его практически невозможно.