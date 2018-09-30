СМИ узнали о тайном визите принца Кентского в Москву

Принц Кентский Майкл посетил Москву 19 сентября. Он открыл частное учебное заведение - школу Brookes.

Факт поездки подтвердил пресс-секретарь принца. Майкл Кентский имеет бизнес в России и патронирует 16 благотворительных фондов и организаций, пишет РБК.

Поездка состоялась несмотря на заявления чиновников о нежелательном посещении России после отравления в Солсбери.

В июле 2018 года принц посетил Санкт-Петербург, где принял участие в церемонии по случаю 100-летия со дня смерти последнего российского императора Николая II.