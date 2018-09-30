СМИ узнали о тайном визите принца Кентского в Москву
Принц Кентский Майкл посетил Москву 19 сентября. Он открыл частное учебное заведение - школу Brookes.
Факт поездки подтвердил пресс-секретарь принца. Майкл Кентский имеет бизнес в России и патронирует 16 благотворительных фондов и организаций, пишет РБК.
Поездка состоялась несмотря на заявления чиновников о нежелательном посещении России после отравления в Солсбери.
В июле 2018 года принц посетил Санкт-Петербург, где принял участие в церемонии по случаю 100-летия со дня смерти последнего российского императора Николая II.
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