СМИ узнали содержание письма Владимира Путина лидеру КНДР

В письме президента России Владимира Путина, переданном спикером Совфеда Валентиной Матвиенко лидеру Северной Кореи, содержалось поздравление по случаю 70-й годовщины основания КНДР.

В послании Путин выразил надежду, что страны продолжат сотрудничать в разных областях.

«Примите искренние поздравления по случаю 70-й годовщины образования КНДР. С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», - говорится в тексте письма.

Как сообщает ТАСС, российский президент в телеграмме выразил уверенность, что Москва и Пхеньян займутся расширением двустороннего диалога и сотрудничества.

Накануне Валентина Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном и предала ему личное послание Путина. Лидер КНДР заявил, что готов приехать в Россиию с визитом.