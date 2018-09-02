СМИ узнали о секретной директиве ООН по Сирии
ООН примет участие в восстановлении Сирии только после политического перехода власти в стране.
Об этом говорится в секретной директиве, текст которой опубликовал «Коммерсантъ».
«Только после осуществления подлинного и всеобъемлющего политического перехода ООН будет готова содействовать реконструкции (Сирии. — прим.)», - говорится в документе.
По данным издания, автором документа является американский дипломат, экс-заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он покинул пост весной 2018 года.
О существовании данной директивы в августе текущего года сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что попытки некоторых стран манипулировать секретариатом организации недопустимы.
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