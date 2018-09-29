СМИ узнали о работе Сергея Скрипаля на разведки четырех стран
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль до 2017 года передавал информацию о действующих агентах российской разведки спецслужбам Великобритании, Чехии, Эстонии и Испании.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на немецкое издание Focus, в 2012 году Скрипаль совершил поездку в Прагу в сопровождении агентов британской разведки, чтобы проинформировать спецслужбы о российских шпионах. Летом 2016 года он предоставил Эстонии данные, благодаря которым спецслужбы разоблачили трех российских разведчиков.
Также Скрипаль передавал Национальному разведывательному центру Испании данные о контактах российской мафии из Коста-дель-Соль с чиновниками из Москвы. Издание отмечает, что работа Скрипаля на западные спецслужбы могла послужить поводом для отравления.
В марте 2018 года экс-сотрудник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.
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