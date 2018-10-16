СМИ узнали о продаже «Сбербанком» головного офиса в Москве

«Сбербанк» рассматривает вариант продажи головного офиса на улице Вавилова в столице. Кредитная организация может переехать в Московский международный деловой центр «Москва-Сити».

По данным источника, два недостроенных небоскреба комплекса площадью 160 тысяч квадратных метров крупнейший банк России может получить за долги. Два небоскреба в 41 и 47 этажей перейдут от бизнесмена Руслана Байсарова.

Сейчас площадь штаб-квартиры «Сбербанка» на Вавилова составляет 85 тысяч квадратных метров, их офисная часть – 70 тысяч, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее банк уже получил в пользование офисный центр «Президент плаза» на Кутузовском проспекте. Он расположен рядом с «Москва-Сити». Здание является проектом бизнесмена Сергея Полонского. Часть служб госбанка переехала в этот небоскреб.

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Места: Москва
Организации: Сбербанк
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