СМИ узнали о приватной беседе Владимира Путина и Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ пообщались в неформальной обстановке на турнире по дзюдо относительно дальнейших переговоров по Курильских островам.

Беседа состоялась после того, как Путин в рамках Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий до конца 2018 года. Отмечается, что разговор двух лидеров прошел тет-а-тет, в нем участвовал только переводчик. Содержание беседы не разглашается, однако речь могла идти о дальнейшем течении двусторонних переговоров, пишет РИА Новости.

После возвращения на родину на премьера обрушилась жесткая критика. Это связано с тем, что Абэ не возразил Путину, хотя предложение российского коллеги не соответствует позиции Токио.

«Позиция Японии заключается в том, чтобы сначала решить территориальную проблему, а потом заключить мирный договор. Это позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания. От президента Путина была реакция», - заявил Абэ на партийных дебатах в пятницу.

Территориальный спор мешает налаживанию мирных отношений между странами. Напомним, Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними не может быть оспорен.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость На границе Монголии и России произошло мощное землетрясение

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО