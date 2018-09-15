СМИ узнали о приватной беседе Владимира Путина и Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ пообщались в неформальной обстановке на турнире по дзюдо относительно дальнейших переговоров по Курильских островам.

Беседа состоялась после того, как Путин в рамках Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий до конца 2018 года. Отмечается, что разговор двух лидеров прошел тет-а-тет, в нем участвовал только переводчик. Содержание беседы не разглашается, однако речь могла идти о дальнейшем течении двусторонних переговоров, пишет РИА Новости.

После возвращения на родину на премьера обрушилась жесткая критика. Это связано с тем, что Абэ не возразил Путину, хотя предложение российского коллеги не соответствует позиции Токио.

«Позиция Японии заключается в том, чтобы сначала решить территориальную проблему, а потом заключить мирный договор. Это позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания. От президента Путина была реакция», - заявил Абэ на партийных дебатах в пятницу.

Территориальный спор мешает налаживанию мирных отношений между странами. Напомним, Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними не может быть оспорен.