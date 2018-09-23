СМИ узнали о готовности РФ достроить «Северный поток-2» без партнеров

Россия имеет возможность достроить газопровод «Северный поток-2» за свой счет в случае введения санкций со стороны США против партнеров проекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», - сказал Песков, отвечая на вопрос РБК, действительно ли президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии заявил, что Россия полностью профинансирует «Северный поток-2».

Встреча лидеров Германии и России прошла в Мезеберге 18 августа. Путин сказал Меркель о готовности России профинансировать строительство «Северного потока-2» в случае введения американских санкций в отношении партнеров.

Газопровод протяженностью свыше 1,2 тыс. километров пройдет по Балтийскому морю. Проект реализует «Газпром» в партнерстве с европейскими компаниями Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

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