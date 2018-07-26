За увольнение людей перед пенсией работодатели пойдут по статье

Министерство труда РФ отдает дань новой тенденции – вступиться за пенсионеров после слов президента России о пенсионной реформе.

Защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте к концу года предлагается включить в число ключевых показателей эффективности по труду.

Ведомство решило выдвинуть проект, в котором прорабатывается вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста – вплоть до уголовной.

Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон.

В госинспекциях по труду министерство предлагает создать горячую линию, на которую люди в предпенсионном возрасте смогут позвонить, если их права нарушены.

Несостоявшимся пенсионерам предлагается платить повышенное пособие по безработице – соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы с 2019 году начались выплаты, отмечает «Ведомости».

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