За увольнение людей перед пенсией работодатели пойдут по статье
Министерство труда РФ отдает дань новой тенденции – вступиться за пенсионеров после слов президента России о пенсионной реформе.
Защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте к концу года предлагается включить в число ключевых показателей эффективности по труду.
Ведомство решило выдвинуть проект, в котором прорабатывается вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста – вплоть до уголовной.
Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон.
В госинспекциях по труду министерство предлагает создать горячую линию, на которую люди в предпенсионном возрасте смогут позвонить, если их права нарушены.
Несостоявшимся пенсионерам предлагается платить повышенное пособие по безработице – соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы с 2019 году начались выплаты, отмечает «Ведомости».
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