Уволен начальник колонии Цеповяза-крабоеда

Отстранен от должности начальник колонии в Амурской области, где отбывал наказание осужденный по делу Кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз. Решение принято по итогам проверки после публикации фото, на которых заключенный ест крабов и икру.

Об этом сообщил член Общественной палаты России Дмитрий Носов. Поводом послужили растиражированные фотографии, на которых заключенный жарит шашлыки, ест крабов, а также водит экскурсии по местам облегченного режима заключения, пишет Meduza. Как попал Цеповяз на новые условия заключения, неясно.

«Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решает прокуратура и следствие, я думаю, виновные будут наказаны», — сказал Носов.

После распространения фото с Цеповязом Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий. К строгой дисциплинарной ответственности привлекли главу управления ФСИН по региону. Цеповяз на время следствия был переведен из колонии в СИЗО Хабаровска.