ВТБ поднимет ипотечные ставки на 0,4%

С 6 ноября ВТБ поднимет ставки по кредитам на приобретение жилья на 0,4%. При оформлении комплексного страхования кредит на покупку недвижимости можно взять по ставке от 9,3% годовых.

ВТБ занимает второе место в России по объему выданных кредитов. В январе-августе доля банка на рынке ипотечного кредитования составила 18,1%.

Руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгения Дячкина отмечала, что основным фактором, влияющим на изменения показателей по займам на покупку жилья, стали повышение ключевой ставки Центробанка РФ и конъюнктура рынка.

Неделю назад ставки по ипотеке увеличил «Сбербанк». Повышение также составило 0,4%. Минимальная процентная ставка по ипотечным кредитам от «Сбербанка» достигает сейчас 9,8% годовых, пишет «Портал элитной недвижимости».

Центробанк объявил о повышении ключевой ставки 14 сентября. Это было первое увеличение за четыре года. Рост составил 0,25% - с 7,25% ставка была повышена до 7,5%.

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