ФАС утвердила повышение тарифов РЖД с января 2019 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила индексацию тарифов РЖД на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Рост цен на билеты составит 3,9%.
Решение ФАС вступит в силу 1 января 2019 года, передает Агентство экономической информации «Прайм». Правление ФАС одобрило заявку ОАО «РЖД» и разрешило повышение тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с нового года.
Принятое решение позволит ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность компании на рынке перевозок, отметили в ведомстве. При этом в ФАС заявили об улучшении качества обслуживания клиентов и положительно оценили гибкую политику скидок.
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