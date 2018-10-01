ФАС утвердила повышение тарифов РЖД с января 2019 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила индексацию тарифов РЖД на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Рост цен на билеты составит 3,9%.

Решение ФАС вступит в силу 1 января 2019 года, передает Агентство экономической информации «Прайм». Правление ФАС одобрило заявку ОАО «РЖД» и разрешило повышение тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с нового года.

Принятое решение позволит ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность компании на рынке перевозок, отметили в ведомстве. При этом в ФАС заявили об улучшении качества обслуживания клиентов и положительно оценили гибкую политику скидок.