«Утратил доверие»: Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда
Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов отправлен в отставку. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Документ об отставке Иванова 20 августа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что чиновник уволен «в связи с утратой доверия».
Напомним, Иванова арестовали в начале июля по подозрению в получении крупной взятки. Следствие установило, что за покровительство Иванов ежемесячно в течение двух лет получал по 200 тыс. рублей. Общий размер взяток составил 4,4 млн рублей. Сам Иванов признался в содеянном и раскаялся.
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