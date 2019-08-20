«Утратил доверие»: Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда

Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов отправлен в отставку. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Документ об отставке Иванова 20 августа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что чиновник уволен «в связи с утратой доверия».

Напомним, Иванова арестовали в начале июля по подозрению в получении крупной взятки. Следствие установило, что за покровительство Иванов ежемесячно в течение двух лет получал по 200 тыс. рублей. Общий размер взяток составил 4,4 млн рублей. Сам Иванов признался в содеянном и раскаялся.