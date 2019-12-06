Утонув в судебных исках SPAR закрывает свои магазины

Самый крупный в России франчайзи голландской сети супермаркетов SPAR намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов. Партнеры сети грозят исками о банкротстве.

Первыми на семь заявлений компаний-контрагентов «ТД Интерторг» о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве обратили внимание журналисты РБК. Указанная компания относится к операционной компании «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.

Часть заявлений признаны несостоятельными, так как компании пока не обращались в арбитраж с требованием возмещения задолженности.

Согласно обнаруженным данным, с января 2019 года по настоящее время компания выступает ответчиком по 207 арбитражным делам, общая сумма которых составляет порядка 2,9 млрд рублей.

Среди заявителей — производители и поставщики мяса, молока и молочных продуктов, прохладительных напитков и сигарет. По информации источников издания, к середине января 2020 года компания закроет часть магазинов в Карелии, Мурманске, Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге.

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