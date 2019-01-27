Устаревший самолет «Руслан» заменят новаторским «Слоном»

Разработчики из Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) разрабатывают будущий тяжёлый транспортный самолет, который заменит устаревший Ан-124 «Руслан».

В соответствии с концепцией воздушной машины, загрузка в самолёт будет осуществляться через носовую часть. Её крейсерская скорость составит 850 километров в час. Грузоподъёмность оценивается на уровне 150 тонн, в коммерческой версии исполнения — на 20% больше. Силовая установка будет представлена четырьмя двигателями турбовентиляторного типа модели ПД-35 с показателем взлётной тяги в пределах 343,2 килоньютона.

Модель перспективного нового транспортного самолёта уже получила название - «Слон».

О дате выпуска нового самолета пока информации нет, передает «ГлобалМСК.ru».