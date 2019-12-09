Установлена степень понимания собаками языка человека

Собаки понимают человеческий язык на высоком уровне, выяснили британские ученые.

Они изучили реакции на человеческие слова 42-х псов различных пород. Собаки вместе с их хозяевами находились в комнате с динамиком, по которому звучали ранее записанные односложные слова. Привычных для питомцев команд при этом не было. Оказалось, что собаки проявляют интерес к источнику звука каждый раз, когда раздавалось новое слово, отличающееся по звучанию гласных. При этом они реагировали даже на акцент.

Эксперты не нашли доказательств того, что псы понимают значение проигрываемых слов, однако доказали, что собаки способны не только слышать, но и различать слова человека. Таким образом, способность обнаруживать разные слова по их фонетике не является уникальной чертой человека, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, как избежать нападения собак и что делать в случае атаки животных. Как сообщил президент Союза кинологов России Владимир Уражевский, важно не провоцировать собак и не ходить не надо по промзонам ночью.

Как говорит эксперт, собаки видят плохо, поэтому можно поднять вверх руки, чтобы они сочли, что вы значительно больше. При этом махать руками на животных или убегать от них не стоит, так как это может привести их к агрессии.

Также можно воспользоваться лаком, либо одеколоном из сумки, так как подобный запах для собак неприятен.

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