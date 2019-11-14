Установлена причина крушения Boeing с сыном президента Татарcтана

Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек. Как удалось выяснить, к трагедии привели ошибочные действия командира судна и второго пилота.

По данным следствия, командира Рустема Салихова допустили к работе, связанной с пассажирскими перевозками, по поддельным документам. При этом он не имел базовых знаний и навыков, а при посадке Boeing «ввел судно в сложное пространственное положение». В числе виновных оказался второй пилот Виктор Гуцул.

Из-за смерти обоих уголовное дело было прекращено, говорится на сайте СК.

Заместителю гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерию Портнову и шеф-пилоту Виктору Фомину предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации самолета, а бывший руководитель Росавиации в регионе Шавкат Умаров обвинен в халатности.

Напомним, самолет выполнял рейс из Москвы в Казань 17 ноября 2013 года. Он трижды заходил на посадку, но в итоге ударился о землю и взорвался. Погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа. В крушении погиб старший сын президента Татарстана Ирек Минниханов.

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