РФ закрылась загоризонтными радиолокаторами с трех направлений

На Дальнем Востоке, Каспийском и Балтийском направлениях Россия развернула радиолокаторы «Подсолнух». Они могут видеть и распознавать объекты не только в зоне прямой видимости, но и за горизонтом.

На Каспии радиолокаторы стоят с 2013 года. Теперь станции установили на Дальнем Востоке и Балтике. Они призваны контролировать надводную и воздушную зоны в пределах исключительной экономической территории – 370 километров, пишет РИА Новости.

Характеристики «Подсолнуха» официально засескречены. Известно, что они распознают воздушные объекты на дистанции 450 километров, а водные – до 300 километров.

Как рассказал генеральный директор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего «Подсолнух», Кирилл Макаров, на западе, востоке, северо-западе и юге России планируется установить четыре радиолокационные станции «Контейнер». Они могут обнаруживать гиперзвуковые ракеты на расстоянии до 3 тыс. километров и сопровождать до 5 тыс. объектов.

Ранее сообщалось, что Россия планирует поставить на Ближний Восток радиолокаторы «Резонанс НЭ», которые видят малозаметные крылатые баллистические ракеты.