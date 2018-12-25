Успехи и достижения известного бизнесмена оказались фикцией

Успехи и достижения известного бизнесмена оказались фикцией

Биография известного в России предпринимателя, эксперта в области экономики, омбудсмена по вопросам защиты прав микробизнеса Дмитрия Потапенко оказалась под сомнением. Интерес к его фигуре возник на фоне информации о возможных нарушениях им налогового законодательства.

История жизни и достижений предпринимателя известна с его слов. Согласно информации в Сети, прежде чем стать бизнесменом, Потапенко проработал санитаром в морге и психбольнице, телохранителем и директором казино. После этого он стал вице-президентом по продажам компании Grundig по странам Балтии, а затем управляющим сетей «Карусель» и «Пятерочка».

Сейчас у Потапенко своя компания. Чем именно она занимается – не ясно. Со слов бизнесмена, в ней трудятся 7,5 тыс. человек, она работает в Бельгии, Болгарии, Китае и Чехии.

Потапенко известен по выступлению на Московском экономическом форуме в 2015 году, где он обсуждал эмбарго на продукты и систему «Платон». Сейчас его все чаще видят на МЭФ вместе с экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым.

Часто Потапенко критикует экономические шаги государства и работу госорганов. Эксперт выражает сомнение в компетенции министров и даже президента. Сам предприниматель нередко проводит мастер-классы для начинающих бизнесменов, где призывает к теневой экономике. Перечисляет ли он налоги с полученных за тренинги деньги, остается без ответа.

Серьезного заработка у «экономического гуру» тоже никогда не было. Два года назад он баллотировался в Думу. Согласно данным ЦИК, Потапенко владеет двумя стандартными квартирами, двумя автомобилями, мотоциклом. За 2016 года доходы бизнесмена от работы в СМИ составили 650 тыс. рублей, еще 3 млн рублей хранились на вкладах, сообщает «360».

Потапенко родился в Москве. Ему 48 лет. Он окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, имеет диплом по специальности «инженер конструктор-технолог».

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